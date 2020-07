Sieben Kontinente - Wunder der Natur

In Wien macht der Europäische Hamster die Friedhöfe unsicher, in Asien kämpfen die geheimnisvollen Goldstumpfnasenaffen gegen klirrende Kälte, in Australien trotzt der Dornteufel sengender Hitze, in Südamerika brüten Mauersegler hinter den tosenden Wassermassen der Iguazú-Wasserfälle, und hoch im Norden, in Alaska, erlernen die Eisbären ganz neue Jagdtechniken.