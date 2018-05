Sieg der Dampfrakete

Die Liverpool-Manchester-Strecke wird am 15. September 1830 eingeweiht. Mehr als 100.000 Zuschauer kommen. Der Tag markiert den Wendepunkt im Leben von George Stephenson. Er wird zukünftig auch die Lokomotiven für die 56 Kilometer lange Strecke liefern. Denn seine Lok "Rocket", die Rakete, hat sich im berühmten Rennen von Rainhill als die beste und schnellste Maschine herausgestellt. George Stephenson leitet fortan den Bau großer Eisenbahnlinien in England und ist auch im Ausland - in Belgien, Holland, Frankreich, Deutschland, Italien und Frankreich - als Berater für die Expansion der Eisenbahnnetze gefragt, die nun beginnt. Die Zeit der umwälzenden Transporttechnik, des Eisenbahnwesens, bricht an - und setzt dem Transportmonopol der adligen Kanalbesitzer ein Ende.