Signale der Gletscher

Längst schon ist der Perito Moreno zu einem Symbol für die globale Erwärmung geworden. Den spektakulären Eisabbrüchen steht ein anderes Phänomen gegenüber. In den letzten Jahren hat sich die Gletscherzunge immer weiter in den See hinausgeschoben. Der Perito Moreno scheint gegen den weltweiten Trend nicht zu schrumpfen sondern zu wachsen. Gespeist wird der Gletscher in den Gipfeln der Anden. Das Eis bildet sich in einer Region, die zu den drei niederschlagsreichsten der Welt gehört. Der dauernde Nachschub an Schnee übt einen immensen Druck aus. Wird er zu groß, schmilzt der Schnee kurzzeitig an manchen Stellen. Gefriert das Wasser wieder, wirkt das Eis wie Kitt zwischen den Kristallen.