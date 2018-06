Smarte Meeresgiganten

Blauwale sind heute selten geworden. Schätzungen von Experten zufolge gibt es in den Weltmeeren nur noch etwa 3500 Tiere. 2003 stießen Forscher in den Buchten der chilenischen Fjorde überraschend auf eine Gruppe von über 150 Blauwalen mit ihren Jungtieren. Die Buchten bilden ein wahres Labyrinth, ideales Futtergebiet für die Wale, denn hier gibt es kaum Strömung. Hierher transportiert der Humboldtstrom die Hauptnahrung des Meeressäugers: Kleinkrebse, den sogenannten Krill. Das ruhige Wasser in den Fjorden hält ihn in großen Schwärmen zusammen. Hier lernen vor allem die jungen Blauwale, wie man fette Beute macht.