Gerät Luft in Bewegung entsteht Wind. Verantwortlich dafür sind Temperaturunterschiede. Luft besteht aus winzigen Gasmolekülen. Erwärmt sich die Erdoberfläche – zum Beispiel auf einem Felsen – erwärmen sich darüber auch die Luftteilchen. Diese warme Luft ist leichter als die Umgebungsluft und steigt deswegen auf. Dort, wo vorher die warme Luft war, strömt von den Seiten kältere Luft nach. Das ist dann der kühle Wind, den wir spüren. Die warme Luft wiederum kühlt auf ihrem Weg nach oben langsam wieder ab und sinkt dann runter - Richtung Erde. Unten strömt sie dorthin, wo die warme Luft Platz macht. Sie erwärmt sich und steigt wieder auf: ein Kreislauf.



In einigen Gegenden gibt es fast immer Wind - beispielsweise an den Küsten. Denn am Meer passiert jeden Morgen Folgendes: Wenn die Sonne aufgeht, erwärmt sie das Land. Dadurch wird dort auch die Luft warm und steigt auf. Das Wasser dagegen bleibt viel länger kühl – und deshalb auch die Luft über dem Wasser. An der Küste treffen somit jeden Morgen warme und kalte Luft aufeinander. Diesen Unterschied gleicht die Natur direkt aus, indem die warme Luft Richtung Meer zieht und die kalte Luft vom Meer nach strömt. Auch hier bewegt sich die Luft also in einem Kreislauf.