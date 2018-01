Spektakel am Erta Ale

Die Afar Region in Äthiopien ist einer der heißesten und tiefstgelegensten Orte der Welt. 613 Meter über dem Meeresspiegel erhebt sich dort ein vulkanisches Wunderland. Neueren Untersuchungen zufolge soll dieser Feuerberg am Großen Afrikanischen Grabenbruch schon länger kontinuierlich Lava ausstoßen, als irgendein anderer Vulkan auf der Erde. Die kontinentale Nahtstelle durchzieht sich auf einer Länge von 6000 Kilometer durch Ostafrika. Das Volk der Afar, das in diesem Gebiet lebt, nennt den Krater "Erta Ale", was soviel heißt wie "Rauchender Berg".