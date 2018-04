Sprechstunde beim Kräuterhändler

Staunend beobachtet er die Sprechstunde des Meisters. "Die Haut juckt?" "Ja, sehr." "Lass mich deine Augen sehen, lieber Herr." Der weise Alte flößt den Kunden mehr Respekt ein als so mancher Arzt. Eine Paste aus dem Kraut des Erdrauchs wird die Schuppenflechte des Patienten lindern, erfährt Mayer. Der Medizinhistoriker möchte sich einen Überblick verschaffen: Welche der alten Arzneipflanzen sind noch in Gebrauch? Der Kräuterhändler gibt eine überraschende Auskunft: Seit Avicennas Zeiten, so meint er, habe sich gar nicht so viel geändert.