Spuren und Beweise

Zwei Jahre nach der Ermordung des Zaren taucht in den Straßen von Berlin eine rätselhafte Frau auf - Anna Tschaikowsky. Sie behauptet, die jüngste Zarentochter Anastasia zu sein. Jahre später versuchen Wissenschaftler die Identität der "Zarentochter" zu beweisen. Sie nennt sich nun Anna Anderson und ist längst zum Medienstar geworden.





Die ganze Welt will wissen, wer sie ist. Selbst ihre Ohren werden mit denen von Anastasia verglichen. Die Vermessung der Ohren gilt damals als stichhaltiger Identitätsbeweis. Denn ihre Anatomie bleibt von der Kindheit bis ins hohe Alter gleich. In 17 Punkten stimmen die Ohren angeblich überein. Forscher nehmen jedes Detail unter die Lupe, denn Anna Anderson erhebt gerichtlichen Anspruch auf das sagenumwobene Erbe des letzten Zaren.