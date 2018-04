Störenfriede im Paradies?

Die europäischen Missionare und Siedler brachten im 19. Jahrhundert ihre Nutztiere mit über den weiten Ozean: Schafe, Rinder und Pferde. Aber auch das Vergnügen spielte eine Rolle: Jagdwild brachte Abwechslung in das Leben der Siedler. Gleichzeitig konnten die Traditionen der Heimat in der Ferne weiter gepflegt werden. Die Hirsche fanden in Neuseelands Wäldern ihr Paradies: Nahrung im Überfluss und keine Konkurrenz. Nachdem weite Gebiete regelrecht kahlgefressen wurden, wichen die Hirsche in die Berge aus und verwüsteten dort die Vegetation. Das eingeführte Jagdwild entwickelte sich zu einer ernsten Bedrohung, und aus dem Jagdvergnügen wurde bittere Notwendigkeit.