Suche nach dem Anfang von allem

Der Blick so weit zurück ist am besten möglich mit Teleskopen, die im All stationiert sind, jenseits der störenden Einflüsse der Atmosphäre. Das Weltraumteleskop Hubble schaute bislang am tiefsten in die Vergangenheit. Es richtet seinen Blick in scheinbar dunkle Regionen des Alls. Mit einer Belichtungszeit von zehn Tagen wird noch das schwächste Licht eingefangen. Doch auch Hubble hat seine Grenzen. Denn das Universum dehnt sich unaufhörlich weiter aus, die Sterne entfernen sich deshalb von uns.