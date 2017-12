Suche nach dem Unglückswrack

Am nächsten Tag will das Team sein Glück an der zweiten Wrackposition versuchen. Die Daten auf dem Monitor zeigen: Das Team hat die richtige Stelle erreicht. Sofort loten die Wissenschaftler mit einem elektronischen Messgerät die Tiefe aus. Das geortete Wrack liegt in 26 Metern. Die Männer wollen zu dem versunkenen Schiff hinab tauchen, weil auch in diesem Fall Größe und Umriss mit der "Deutschland" übereinstimmen. Zielstrebig checken die Froschmänner den Rumpf nach markanten Bauteilen ab.