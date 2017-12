Suche nach Siedlungsspuren

In der weiten Ebene hingegen gab es alles im Überfluss. Wildschweine galten als begehrte Leckerbissen. Die üppig grünen Täler boten den Urbewohnern alles, was sie zum Leben brauchten. In jener Epoche herrschten paradiesische Zustände - fast wie im Garten Eden. Stattliche Gazellenherden streiften durchs Land. Im Lauf der Jahrtausende wussten die Jäger, ihre Techniken zu perfektionieren. Nahe liegend, dass auch die Männer vom Göbekli Tepe erfolgreich Beute machten.