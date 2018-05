Südsee - Paradies aus der Hölle

Korallen Südsee 1 Quelle: ZDF



Doch nicht allein durch vulkanische Tätigkeit wurden die Südseeinseln erschaffen. Tierische Baumeister haben ihr unverwechselbares Antlitz mitgeprägt: Korallen haben über Erdzeitalter hinweg mächtige Riffe geschaffen und viele Inseln so erst über die Wasseroberfläche gehoben. In der blauen Wüste des nährstoffarmen Pazifiks sind die Korallenriffe Oasen des Lebens, in denen sich eine schier unvorstellbare Vielfalt entwickelt hat. Im Überlebenskampf Tausender konkurrierender Meeresbewohner haben sich die bizarrsten Strategien entwickelt, um an Beute zu kommen oder sich vor Räubern zu schützen.