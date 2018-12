Superbau in der Wildnis

Biber hinterlassen in der Landschaft deutliche Spuren. Sie gestalten ihre Lebensräume nach ihren Bedürfnissen um. Ein einziger Biber kann pro Jahr mehr als 200 Bäume fällen. Mit ihren spitzen, scharfen Zähnen ritzen die Nagetiere Baumstämme an und bringen sie zu Fall. Forscher haben herausgefunden, dass der Superbau in Kanada das Werk mehrerer Bibergenerationen ist. Seit den 1970er-Jahren haben die Tiere den Damm Stück für Stück erweitert und so immer größere Flächen überflutet.