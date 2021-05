Was macht eigentlich ein Robotik-Forscher:in?

Wer sich schon mal gefragt hat, wie man Robotern das Denken und Handeln beibringt, der ist bei Prof. Dr.-Ing Sami Haddadin an der richtigen Adresse. Sami ist einer der herausragendsten Robotik-Forscher weltweit. Momentan ist er Professor und Direktor der Munich School of Robotics and Machine Intelligence an der Technischen Universität München (TUM). In unserem Superjob-Video erzählt er, wie er auf die Roboter gekommen ist, was er studiert hat und welche Vorrausetzungen gut sind, um in diesem Bereich zu arbeiten und zu forschen.