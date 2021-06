Was macht eine Expeditionsfotografin?

Und sie muss ihn auch haben - sonst würde sie keinen super Job machen! Ob auf einem aktiven Vulkan in der Südsee oder auf einem Gipfel in den Alpen - in unserem neuen Superjob-Video erfahrt Ihr wie Ulla Lohmann Expeditionsfotografin wurde, was sie dafür unternommen hat und was sie selbst schon drauf' hatte.