Wasser war sein Element

Diese Frage, die Stromer nicht abschließend beantworten konnte, ist als „Stromers Rätsel“ in die Geschichte der Paläontologie eingegangen. Erst 100 Jahre später fand der deutsche Paläontologe Nizar Ibrahim die Lösung: Er entdeckte Fragmente eines neuen Spinosaurus-Skeletts. Die genaue Analyse dieser Knochenreste ergab nicht nur, dass dieses Tier riesengroß war, sondern auch deutliche Hinweise auf für Dinos einmalige Anpassungen an das Leben im und am Wasser. Damit war klar: Der Spinosaurus stand nicht in Konkurrenz zu den anderen Raubsauriern. Er ging im Wasser auf Beutefang. Seine Mahlzeiten bestanden vor allem aus Fisch.