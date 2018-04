Eine unbekannte Welt

Die meisten Tiefseetiere leben von Nährstoffen, die aus den obersten Wasserschichten wie feiner Schnee nach unten rieseln. Es sind vor allem Kotreste und abgestorbene Teile von Pflanzen und Tieren, die nach unten sinken. Auf dem langen Weg nach unten machen sich schon die ersten Verbraucher darüber her, sodass nur ein kleiner Teil schließlich in der Tiefe ankommt. Auch die Vertikalbewegung von Plankton und manchen Tieren, die im Tagesablauf z.T. hunderte von Meter in die Tiefe wandern, sorgen dafür, dass Nährstoffe nach unten gelangen. Insgesamt kommt an Energie aber nur ein Bruchteil dessen an, was aufgrund der Primärproduktion der Algen an der Wasseroberfläche eingefangen worden ist. So ist die Tiefsee ein sehr nährstoffarmer Lebensbereich.