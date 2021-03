Dr. Suzanna Randall wurde 1979 in Köln geboren. Sie ist Astrophysikerin und arbeitet als Forscherin bei der ESO (European Southern Observatory) in Garching bei München. Sie beschäftigt sich innerhalb ihrer Forschung mit der Evolution von Sternen und arbeitet für das ALMA Teleskop Projekt in Chile. Suzanna Randall studierte Astronomie an der Universität in London und promovierte in Astrophysik an der Universität Montreal in Kanada. Im Laufe ihrer Karriere hat sie auf drei Kontinenten gelebt und gearbeitet.