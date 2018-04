Tanzende Mücken und kleine Fische

Im Gegensatz zu Stechmücken saugen diese Insekten kein Blut. So sind sie für die Menschen, die am Ufer des Sees leben, keine Gefahr, sondern willkommene Abwechslung. Sobald die Schwärme auftauchen, gehen die Dorfbewohner mit Töpfen und Körben bewaffnet auf Mückenjagd. Zerrieben und zu einem Teig geknetet gelten die Mücken unter dem Namen Kungu als eiweißreiche Delikatesse. Sie enthalten etwa sieben Mal so viel Protein wie Fleisch und sind reich an Kalzium. Das traditionelle Gericht schmeckt salzig und erinnert ein wenig an gebratene Sardellen.