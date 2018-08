Tatort Peru - Im Bann der Nasca-Linien

Seit langem vermutet Dr. Reindel, dass die geheimnisvollen Graffiti Botschaften an die Wettergötter darstellen. Die Schamanen der Nasca wollten mit ihnen die überirdischen Mächte gnädig stimmen, das Gleichgewicht der Natur zu bewahren. Naturwissenschaftler konnten jüngst beweisen, dass ein Zusammenhang zwischen der Entwicklung der Nasca-Linien und der Lebensumwelt der Indianer besteht. Immer wieder wurde das sensible Ökosystem am Wüstenrand von Dürreperioden heimgesucht. Je trockener es wurde, desto monumentaler gestalteten die Nasca ihre Scharrbilder. Alle Menschen sollten auf den heiligen Bühnen Platz finden, um in einem gemeinsamen Kraftakt den Göttern Opfer darzubringen.