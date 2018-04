Terra incognita vor der Wende

Verschiedene Kartoffelsorten Quelle: ZDF

1491 ist die Bevölkerung Amerikas ebenso zahlreich wie die Europas: Schätzungen zufolge etwa 100 Millionen Menschen. Die vielen verschiedenen Völker und Stämme sprechen etwa 1800 Sprachen und leben in sehr unterschiedlichen Gesellschaften und Kulturen. Grundlage der meisten großen Zivilisationen ist vor allem ausgeklügelter Pflanzenbau. So setzt man am Mississippi besonders auf Mais - ein Grundnahrungsmittel, seit Jahrtausenden aus einer vergleichsweise mickrigen Wildpflanze zu ertragreichen Kultursorten veredelt. Der Feldbau hat die Wildbeuterei weitgehend abgelöst, hat Sesshaftwerdung und Bevölkerungswachstum, aber auch öfter Mangelernährung zur Folge, was sich an Zähnen und Knochen ablesen lässt. Im Inkareich werden mehrere hundert Kartoffelsorten kultiviert, angebaut auf kunstvoll angelegten Terrassen an den steilen Abhängen der Anden. Von großer Bedeutung sind auch Bohnen. Die Inkas bauen drei verschiedene Arten an. Bei den Azteken werden Steuern unter anderen mit Bohnen und Mais bezahlt. Weit verbreitet ist ebenso der Anbau von Kürbissen - inklusive ihrer öl- und eiweißreichen Samen eines der ältesten und wichtigsten pflanzlichen Nahrungsmittel. Tomaten, Avocados und Chilipfeffer sind weitere beliebte Nutzpflanzen - allesamt Arten, die man in Europa nicht kennt. Ein bedeutendes Zentrum der frühen Pflanzenzüchtung ist offenbar Mexiko.