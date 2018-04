Jagd nach dem Goldenen Vlies

So verschmolzen in der Sage Erzählungen von den Helden auf See mit den tatsächlichen Reiseberichten. Um sie zu verstehen, muss man sich auch die antike Weltsicht vor Augen führen: Nach damaliger Vorstellung war die Erde eine Scheibe, umgeben von einem Ringfluss und blutrünstigen Ungeheuern. An den Rand der bekannten Welt vorzudringen, kam einem Himmelfahrtskommando gleich. Seefahrten, von denen Helden zurückkehrten, boten allerlei Stoff für Seemannsgarn.