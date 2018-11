Superbauten (2/3): Schloss Neuschwanstein

Auch ein Thron steht bis heute nicht in Schloss Neuschwanstein. Denn Ludwig ging an seinen übergroßen Plänen und am Unverständnis seiner Umgebung zugrunde. Er versank in einer Welt von germanischen Heldensagen und Märchen, kleidete sich wie ein absolutistischer Fürst. Während er die Staatskasse wieder und wieder plünderte, um noch wahnwitzigere Bauverfügungen zu erlassen, planten seine politischen Gegner die Entmachtung.