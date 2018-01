Teure Trophäe

Die Exsowjet-Republiken Kirgisien und Tadschikistan erlauben die gewinnbringende Jagd auf die seltenen Bergschafe. Mit den Tieren, die bisher nur zur Fleischversorgung dienten, lässt sich inzwischen viel Geld verdienen. Gewildert werden sie nicht mehr und aus den ehemaligen Wilderern sind Jagdführer geworden. Für die Argalis ist diese Entwicklung eine Bedrohung und eine Chance zugleich. Denn seit mit der Jagd auf Argalis Geld zu machen ist, steigen ihre Bestände in all den Ländern wieder an, in denen sie als Trophäentier gejagt werden dürfen. In Ländern, in denen keine Trophäenjagd erlaubt ist, wie zum Beispiel Afghanistan, Pakistan und im Norden Indiens sind die Bestände von Wilderern weitgehend zusammengeschossen.