Buchtipps für Kinder und Jugendliche

Rüdiger Bertram: In 8 Tagen um die Welt

Einmal um die Welt. Das spannende Abenteuer von Alexandra und Tobi. Tobi hasst Alexandra! Sie hat alles und kann auch noch alles besser als er. Trotzdem nimmt er ihr Angebot für eine Weltreise in 8 Tagen an. Aber was verheimlicht sie?