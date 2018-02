"Und die Bibel hat doch Recht!". So lautet der Titel eines inzwischen zum Klassiker gewordenen Buches von W. Keller. Mitte des vorigen Jahrhunderts war man davon überzeugt, dass archäologische Funde die biblischen Erzählungen bestätigen und damit im wahrsten Sinne des Wortes glaubwürdig machen. Wohl in keinem anderen Land der Welt gibt es inzwischen ein so engmaschiges Netz von Ausgrabungen wie in Israel. Jedes Jahr finden auf dem kleinen Staatsgebiet Israels rund 300 Ausgrabungen statt, die meisten Rettungsgrabungen der Antikenverwaltung, aber auch viele Grabungen israelischer und internationaler Universitäten.