Unerwartete Konkurrenz

Eine Zeitlang schrieb man die Steinblöcke, das heißt Kreuz und Dreieck, den Freimaurern zu. Die Steinmetzen, die einst die Kathedralen Europas bauten, sollen die Bruderschaft der Freimaurer gegründet haben. Noch heute praktizieren ihre Mitglieder Rituale nach uralter Tradition. Das Dreieck stand bei den meisten Völkern des Altertums als Symbol für die Gottheit. Aus diesem Grund benutzen es gleichfalls die Freimaurer. Die bekanntesten Zeichen in der Freimaurerei sind Viereck und Kompass mit dem "G", das auf Gott als Zentrum hinweist." An einem Strandabschnitt der Insel entdeckte man noch ein anderes bedeutendes Symbol. Eingeritzt in einen Steinblock: ein Punkt innerhalb eines Kreises. Der Punkt innerhalb des Kreises stellt für die Freimaurer den neu Eingeweihten dar, und der Kreis zeigt die Grenzen, das heißt die Einschränkungen, denen er sich als Freimaurer sein Leben lang unterwerfen muss. Viele Männer, die hier Expeditionen finanzierten, gehörten einer Loge an. Ritzten sie die Symbole ein? Es sind jedenfalls keine Hinweise auf das Versteck, wie man heute weiß.