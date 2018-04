Urkatastrophe Sintflut

Auslöser der Sintflut ist das Ende der letzten Eiszeit. Weltweit steigen die Temperaturen und die Gletscher schmelzen. Der Spiegel des Mittelmeers steigt um mehr als 20 Meter - mit dramatischen Folgen: Die schmale Landbrücke am heutigen Bosporus bricht ein, gigantische Wassermassen stürzen in den tiefer gelegen See und überfluten die Küstenregionen. Das Schwarze Meer ist entstanden.











Jahrhunderte lang ist klar, dass Moses die gigantische Überschwemmung genau so beschrieben hat, wie sie sich zugetragen hat. Die Menschen gehen davon aus, dass Gott persönlich Moses die Sätze der Bibel diktiert hat. Doch dann entdeckt man vor 150 Jahren kleine, unscheinbare Keilschrifttafeln im Wüstensand des heutigen Irak. Abertausende davon finden Forscher im Zweistromland, dem Gebiet zwischen Euphrat und Tigris.











Die Keilschrifttafeln entdecken britische Archäologen bei Ausgrabungen am Palast des assyrischen Königs Assurbanipal in Ninive. Ihre Entzifferung bringt eine Sensation, denn sie erzählen haargenau die Geschichte von Noah und seiner Arche: