"Verbreitet Schrecken!"

Temudschin wächst in einer Zeit auf, als sich die Clans der Steppe untereinander befehden. Mord und Totschlag fordern Rache und Vergeltung, ein ewiger Kreislauf der Gewalt. Die Geheime Geschichte beklagt: "Alle Menschen lebten in Feindschaft miteinander. Sie kamen nicht in ihre Betten, sondern raubten sich gegenseitig ihre Habe. Man war immer zum Kampf gezwungen. Man lebte nicht in Liebe, sondern in gegenseitigem Umbringen."