Verbündete gesucht

Am 16. August 1914 laufen seine beiden Kreuzer in Konstantinopel ein. Jetzt folgt der größte Coup: die Deutschen unterstellen die Mannschaft osmanischem Kommando und bieten die Schiffe zum Kauf an. Die Militärs in Konstantinopel gehen auf das Angebot ein. Wochen später beschießen die beiden Kreuzer russische Häfen. Die Würfel sind gefallen.