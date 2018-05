Verschwörer, Merowinger und die Blutlinie Jesu

Rüdiger: Das Gegenteil ist der Fall. Das hat mit den Katharern zu tun. Im Hochmittelalter verbreitete sich in Südfrankreich eine neue Form von Religiosität, die wir Katharismus nennen. Der Katharismus ging davon aus, dass die beiden Welten - die stoffliche und die geistige - komplett getrennt sind. Jesus begriffen die Katharer als eine Art "Geistwesen", das auf der Erde kurz präsent war, um die Möglichkeit des Heils zu bringen. Aber eben nicht als Mensch. Dies widerspricht selbstverständlich dem kirchlichen Dogma, welches sagt, Jesus sei wahrer Gott und wahrer Mensch gewesen. Und gerade dieser Punkt "und wahrer Mensch" musste in jener Zeit gegen die aktuelle Bedrohung durch die Ketzer in Südfrankreich sehr stark lanciert werden. Maria Magdalena, die Frau, die Jesus berührt hatte, war eine ganz willkommene Figur, um die Menschlichkeit Jesu stärker in den Mittelpunkt zu rücken. Daher wurde ihr Kult nicht etwa unterdrückt, sondern überall in Frankreich von der Kirche gefördert.