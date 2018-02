Die geliehene Campingausrüstung hat schon so manches Abenteuer hinter sich und die Schlafsäcke verdienen ihren Namen nicht. "Was soll's", denken wir, es ist schließlich Sommer in Neuseeland. Nach der ersten Nacht wissen wir, was das bedeuten kann: urplötzlich ist das Wetter umgeschlagen, es hat gefroren. Zitternd und mit Krämpfen in den Beinen kriechen wir aus den Zelten. Auf den umliegenden Berggipfeln liegt auf einmal Schnee. Unsere Goldsucher erwecken uns mit heißem Kaffee wieder zum Leben, um sich dann genussvoll über unsere Ausrüstung lustig zu machen. Und dann erklären sie uns, auf was jeder Neuseeland-Reisende gut vorbereitet sein sollte: In dem Paradies im Pazifik gilt die Redewendung: "Wir haben hier vier Jahreszeiten an einem Tag." Das sollte sich im Verlauf unseres Drehs noch mehrfach bewahrheiten.