Preview: Antikes Palmyra in 360° und 3D

Drei Touren führen den Betrachter in 360°-Filmen durch die Highlights der bedeutenden Oasenstadt, wie den Bel-Tempel, das römische Theater, die Kolonnaden und den Hadrian-Bogen. Alle Darstellungen der antiken Gebäude entsprechen bis in die kleinsten Details dem aktuellen Stand der Forschung. Die Rekonstruktion ist das Ergebnis der engen Zusammenarbeit zwischen führenden Archäologen mit VR-Spezialisten der Firma men@work Media Services S.R.L. und wurde produziert von der Film Produktion Stein in Kooperation mit dem ZDF und der Stiftung Preußischer Kulturbesitz.