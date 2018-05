Herbert Schröder-Stranz Quelle: ZDF

1911, ein Jahr vor der Schröder-Stranz-Expedition, gewinnt Roald Amundsen den Wettlauf zum Südpol. Gebannt nimmt die Öffentlichkeit Anteil an den Heldentaten des Norwegers. Der Leutnant aus Pommern möchte in die Fußstapfen seines großen Vorbildes treten. Er hat sich zum Ziel gesetzt, die Nordost-Passage zu durchqueren und als Handelsstraße für Deutschland zu sichern. Ein visionärer Plan, der Reichtum und Anerkennung verspricht.



Auf Gut Stranz wuchs der älteste Sprössling einer Patrizierfamilie wohlbehütet auf. Seine ersten Sporen erwarb er sich als einfacher Soldat in Südwestafrika - im Krieg gegen die Hereros. Später erhielt er den Dienstgrad des Leutnants. Von Typhus und Ruhr angeschlagen, kehrte Schröder-Stranz in die Heimat zurück. Bald trieb ihn das Fernweh erneut in die Fremde. Nach einem Trip durch Argentinien wanderte der Deutsche mit seinem Hund Tell 1907 über die russische Halbinsel Kola. Der Marsch durch die Einsamkeit veränderte sein Leben. Von da an träumteer von einer Polar-Expedition.