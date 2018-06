Vom Jäger zum Gejagten - Teil 2

Und obwohl die Luftwaffe noch bis zum 3. November 57 Nächte lang London und andere Industriestandorte bombardiert, steigt die britische Rüstungsproduktion stetig an. Die hohen Verluste der Luftwaffe können dagagen in der Folge nicht mehr vollständig ausgeglichen werden. Somit ist die Niederlage der Luftwaffe letztlich einer der kriegsentscheidenden Faktoren des Zweiten Weltkriegs. Der britische Premierminister Winston Churchill erklärte noch während der Tage der Luftschlacht, anspielend auf die Leistung der Luftverteidigung: "Niemals hatten im Bereich menschlichen Ringens so Viele so Wenigen so viel zu verdanken."