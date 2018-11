Vom Requisitenlager zum YouTube-Studio

Doku | Terra X - Raum mit Geschichte als Youtube-Studio (3/15)

In der Knoff-Hoff-Show wurden Erfindungen aus aller Welt gezeigt und Experimente eigens für die Show entwickelt. Gut, dass der „Knoff-Hoff-Keller“ nie richtig ausgemistet wurde. So ist das, was sich über Jahre angesammelt hat, ein abenteuerlicher Fundus für Philip Häussers Experimente.