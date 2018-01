Von Algebra bis Ziffer

Die Überlegenheit arabischer Wissenschaftler im Mittelalter hatte zur Folge, dass ihre europäischen Kollegen die Begriffe für die faszinierenden neuartigen Erkenntnisse und Methoden übernahmen. Aber auch Handelsprodukten und Gegenständen des täglichen Lebens, die als Importware nach Europa gelangten, haftete ihre ursprüngliche Bezeichnung weiter an. So gelangten viele arabische Worte auch in die deutsche Sprache. Im Folgenden eine kleine Auswahl: