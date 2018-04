Von Chartes nach Sagres

Brügge war eine der glänzenden Metropolen des Mittelalters. Wer immer in Europa mit Geld und Waren handelte, musste in Brügge vertreten sein: Mehr als dreißig Handelsnationen hatten sich in der Stadt niedergelassen. Jeden Morgen wurden vor dem Haus des Kaufmanns "van ter beurze" Wechsel an den Meistbietenden verkauft. Brügge war der erste Börsenplatz der Welt. Die Kaufleute bildeten eine gesamteuropäische Republik für sich, mit eigenen Gesetzen über alle Grenzen hinweg.