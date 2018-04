Von der Flaute zum Sturm

Doch wie realistisch ist eine Bergung durch ein Containerschiff? Ortswechsel: Captain George Sandberg von der US Handelsmarine bildet mithilfe eines Simulators Nachwuchskapitäne aus. Er kennt die Tücke von Bergungen bei Sturm. Sandberg: "Mit dem Simulator kann man zur Not von vorne anfangen. Im richtigen Leben hat man aber nur eine einzige Chance. Wenn man versagt, dann sterben Menschen." Sandberg simuliert ein kompliziertes Bergungsmanöver mit einem zehn Meter großen Segelboot, das genauso groß wäre wie die Abora. In der Simulation versucht Sandberg, mit seinem Schiff seitlich an den Segler heranzutreiben. Doch das Manöver misslingt, überlebt hätte niemand.