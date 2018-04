Von der Rocket bis zum ICE

Waren die ersten elektrisch-betriebenen Bahnen noch auf Kurzstrecken als Straßen- oder U-Bahnen im Einsatz, gilt die ab 1895 auf der 4,2 Kilometer langen Strecke Meckenbeuren-Tettnang eingesetzte E-Lok als erste elektrisch betriebene Normalspur-Eisenbahn in Deutschland. Am 18. Januar 1911 wurde der erste elektrifizierte Fernverkehr in Deutschland auf der Strecke Bitterfeld-Dessau getestet. Schon am 1. April erfolgte die Freigabe der Strecke für den öffentlichen Verkehr. Das Ende der Dampflokomotiven war vorgezeichnet, denn vor allem im Streben nach immer höheren Geschwindigkeiten war die elektrische Eisenbahn mit ihrer effizienten Energieumwandlung eindeutig im Vorteil.