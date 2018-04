Vorbild und Lehrmeister

Hamilkar erkennt, dass damit Karthagos Existenz auf dem Spiel steht - und ist entschlossen, die Römer zu stoppen. Er will den Krieg auf eigene Faust fortsetzen. Ein Menschenopfer soll den allmächtigen Gott Baal für seine Mission gnädig stimmen. Wozu kapitulieren, wenn der Kampf noch gar nicht entschieden ist? Hamilkar will von Spanien aus eine neue Armee gegen die Feinde Karthagos formieren. Sein Sohn soll ihn begleiten. In einer eindrucksvollen Zeremonie schwört der Vater Hannibal auf die Berufung seiner Familie ein: Rom auf ewig zu bekämpfen. Der feierliche Eid ist eine Frage der Ehre. Der Hass gegen die Römer gräbt sich tief ins Bewusstsein des Jungen ein - er bestimmt sein weiteres Leben.