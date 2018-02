Vorstoß in die Städte

Admiral Edward Seymour Quelle: ZDF

Am 10. Juni 1900 steigen die Truppen unter Seymour an der Küste in einen der Züge nach Peking. Für Seymour spielt die Eisenbahn eine entscheidende Rolle, denn mit der Bahn können Truppen schnell transportiert werden. Doch seine Strategie geht nicht auf. 40 Kilometer vor Peking, in der Nähe der Stadt Lang Fang, haben die Boxer die Schienen auf dieser Eisenbahnbrücke zerstört. Fanatische Boxereinheiten greifen den internationalen Truppenverband an, ein verlustreicher Kampf für beide Seiten. Seymour und seine Männer werden gezwungen, sich zurückzuziehen. Entlang des Flussufers kämpfen sie sich den Weg zur Küste frei. Als sich die Nachricht von Seymours Scheitern in Peking verbreitet, ist die Genugtuung bei vielen Chinesen groß.







Die Boxer werden immer waghalsiger. Am 13. Juni tauchen Boxer vor der deutschen Botschaft auf, einer mit gezücktem Säbel. Für den heißblütigen Diplomaten Baron von Ketteler ein rotes Tuch. Von Ketteler verprügelt den Boxer brutal, dann wird er abgeführt und eingesperrt. Das ist der auslösende Funke. Die Boxer greifen Christen an und plündern Geschäfte, die mit westlichen Produkten handeln. Die Europäer suchen Schutz in ihren Botschaften. Drei Tage und drei Nächte halten die Ausschreitungen an, hunderte Menschen werden getötet. Pekings Kaufmannsviertel geht in Flammen auf.