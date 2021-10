Bäume wachsen ihr ganzes Leben lang - in die Höhe und in die Breite. Doch wann genau wachsen Bäume und welche Faktoren sind dafür verantwortlich? Welche Rolle spielen Licht-, Wasser-, und Temperaturverhältnisse und die Photosynthese?



Bei der Photosynthese bildet der Baum mithilfe von Sonnenlicht und CO2 Sauerstoff und Zucker. Letzteren braucht er als Energielieferant für Stoffwechselvorgänge und Wachstum. Wachsen Bäume dann also nur bei Licht am Tag?



Das und noch weitere Faktoren haben Schweizer Forscher*innen mit einem Punkt-Dendrometer vermessen. Sie befestigten die empfindlichen Geräte an verschiedenen heimischen Bäumen und sammelten acht Jahre lang Daten zu Stammwachstum, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Boden-Wassergehalt.



Das überraschende Ergebnis: Die Bäume sind vor allem nachts gewachsen, allerdings nicht kontinuierlich, sondern nur in 15 bis 30 Nächten jährlich. Immer dann, wenn in der Umgebung eine hohe Luftfeuchtigkeit herrschte. In diesen Nächten bleibt das über die Wurzeln aufgenommene Wasser im Baum und geht weniger stark durch Transpiration, also Verdunstung über die Blätter verloren, als es bei trockener Außenluft der Fall wäre. Nachts hat der Baum also einen höheren Wasseranteil, den die Zellen in Holz und Rinde für ihre Teilung, also ihr Wachstum benötigen.