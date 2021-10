Warum alle Weltkarten falsch sind

Eine vorsätzliche Lüge sind Weltkarten nicht. Aber schauen wir mal in die Geschichte der Weltkarten: Mit den vielen Entdeckungsreisen verstand man auch, dass die Erde eine Kugel ist. Um die Erde also ganzheitlich abzubilden, baute man Globen. Doch um sich zum Beispiel auf hoher See zu orientieren, braucht man eine Karte mit geraden Linien. Und das ist einfacher gesagt als getan. Denn es ist schlichtweg einfach nicht möglich, einen Globus – also eine Kugel – auf einer zweidimensionalen Fläche, einer Karte abzubilden. Und das führt dazu, dass keine Karte wirklich richtig ist.