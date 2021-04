Warum Ameisen über wahre Superkräfte verfügen

Ameisen haben Superkräfte. Sie hängen mit dem fünfhundertfachen Körpergewicht an der Decke und halten Beschleunigungskräfte von bis zu 500 G aus. Möglich machen das ihre Haftorgane. Deren Moleküle treten mit den Molekülen von Oberflächen in Wechselwirkung: Sie ziehen sich gegenseitig an.