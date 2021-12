Weihnachten wird von Christen auf der ganzen Welt gefeiert. Damit erinnern sie an die Geburt von Jesus Christus. Nach den Erzählungen der Bibel erschienen den Schafhirten Engel und baten sie, nach Bethlehem aufzubrechen. Denn dort träfen sie auf ein neugeborenes Kind in einer Krippe, das den Menschen Heil und Frieden bringt. Die Hirten waren tief bewegt von dieser Nachricht und machten sich sofort auf den Weg. Sie fanden das Baby in einem Stall mit seinen Eltern, Maria und Josef, einem Zimmermann.



Drei Weise aus dem Morgenland, die Sterne und Himmelserscheinungen deuten konnten, machten sich ebenso auf den Weg, um das Kind in der Krippe zu sehen. Sie brachten ihm als Zeichen ihrer Verehrung Geschenke mit: Gold, Weihrauch und Myrrhe. Später wurden sie auch „die Heiligen Drei Könige“ genannt: Caspar, Melchior und Balthasar. Die drei verkörpern die unterschiedlichen Erdteile, die zur Zeit Jesu bekannt waren: Europa, Asien und Afrika.



Weil in früheren Jahrhunderten nur ganz wenige Menschen lesen konnten, kam der Mönch Franz von Assisi im 13. Jahrhundert auf die Idee, die Weihnachtsgeschichte nachzustellen. Die Weihnachtskrippe wurde ausgesprochen populär und trat ihren Siegeszug rund um die Welt an.

Und jeder übertrug die Geburt Jesu Christi in seine eigene Kultur und Region. Denn: Die Krippe erinnert daran, dass Gott Mensch wurde und somit einer von uns. In Jesus, so besagt der christliche Glaube, kam er den Menschen nah – in einem einfachen Stall.