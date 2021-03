Warum Hunde und Katzen wahre Akrobaten sind

Landen Katzen wirklich immer auf ihren vier Beinen? Tatsächlich fast immer! Durch ihre bewegliche Wirbelsäule ist es ihnen möglich, sich auch in der Luft zu drehen – sogar, wenn sie mit dem Rücken voran fallen! Hochgeschwindigkeitskameras liefern uns einzigartige Bilder und wichtige Erkenntnisse für Wissenschaft und Medizin rund um Hunde und Katzen. Und so lernen wir auch heute noch immer wieder Spannendes über unsere Lieblingshaustiere. So dachte man zum Beispiel noch bis vor wenigen Jahren, dass Hunde im Prinzip so laufen, wie Menschen, die auf allen Vieren laufen. Eine große Studie hat das jetzt mithilfe von Hochgeschwindigkeitskameras und Röntgenaufnahmen widerlegt und herausgefunden, wie sie es tatsächlich tun. Und was Katzenpfoten und Autoreifen gemeinsam haben, seht ihr in diesem Video.