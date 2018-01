Was bedeutet eigentlich Dschihad?

Dschihad als heiliger Krieg Quelle: ZDF

Dschihad besitzt im Koran durchaus unterschiedliche Bedeutungen. Er kann eine geistige Anstrengung meinen, den inneren Kampf gegen die Verführungen falscher Lehren - aber tatsächlich auch den Kampf mit der Waffe in der Hand. "Und kämpfet für Allahs Sache gegen jene, die euch bekämpfen, doch überschreitet das Maß nicht, denn Allah liebt nicht die Maßlosen. Und tötet sie, wo immer ihr auf sie stoßt, und vertreibt sie von dort, von wo sie euch vertrieben..." "Wenn sie jedoch ablassen, dann ist Allah allvergebend, barmherzig. Und bekämpfet sie, bis die Verfolgung aufgehört hat und der Glauben an Allah [frei] ist. Wenn sie jedoch ablassen, dann [wisset], dass keine Feindschaft erlaubt ist, außer wider die Ungerechten. " (Sure 2, 190 -193) An dieser und an anderen Stellen wird der Dschihad ganz offensichtlich unter Regeln gestellt. Der Koran bemüht sich also um eine Definition eines "gerechten Krieges", wie man sie auch aus der westlichen antiken Welt kennt.