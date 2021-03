Was die Anomalie des Wassers bedeutet

Die Besonderheit liegt vor allem im Molekülaufbau des Wassers. Ein Wassermolekül besteht aus einem Sauerstoffatom und zwei Wasserstoffatomen. Dabei ist es immer so, dass sich ein Sauerstoffatom und Wasserstoffatom gegenseitig anziehen, weil sie unterschiedlich geladen sind. So sind viele Wassermoleküle durch Kräfte miteinander verbunden. Diese Anziehungskräfte nennt man auch Wasserstoffbrückenbindungen. Im flüssigen Zustand sind diese Anziehungskräfte unter Wasser gleichmäßig verteilt. An der Oberfläche jedoch nicht. Denn die obersten Wassermoleküle haben keine anderen Wassermoleküle mehr, die sie anziehen können. Die Kräfte richten sich nach innen, und so entsteht auf der Wasseroberfläche eine Art Haut: die Oberflächenspannung. Sie ermöglicht es, Wasserläufern auf Wasser zu laufen.